Extrajobb som lagermedarbetare till vår kund i Åstorp

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Åstorp
2026-03-11


Trivs du i ett högt tempo och mot tydliga mål? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu ett större antal medarbetare till ett växande lager med start i början av april och framåt. Tjänsten är en 0-timmarsanställning med goda möjligheter att arbeta mycket - särskilt under sommaren, där det finns chans till upp emot heltid för dig som är tillgänglig.
Om arbetet
Du arbetar i en modern lagerverksamhet med olika avdelningar. Du lär dig en avdelning i taget och ingår i en pool kopplad till respektive område.
Exempel på arbetsuppgifter:

Plock och pack

Inleverans

Utleverans

Övriga lagerrelaterade uppgifter

Arbetet sker:

Dag

Kväll

Arbetet är målstyrt och följs upp löpande, så det är viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt.
Flexibel schemaläggning
Du lämnar in din tillgänglighet veckan innan. Pass bokas dag för dag och du får besked dagen innan eller samma dag. Det passar dig som vill kombinera arbete med exempelvis studier, annat jobb eller annan sysselsättning.
Vi erbjuder

2 dagars betald utbildning

Lön enligt GFL

Gratis parkering

Arbetskläder och skyddsskor

Möjlighet till mycket arbete under sommaren

Start i april

Vi söker dig som

Har goda kunskaper i svenska

Är flexibel och tillgänglig för varierande arbetstider

Har möjlighet att arbeta under sommaren

Trivs i en fysiskt aktiv roll

Är noggrann och bekväm med att arbeta mot uppsatta mål

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7350051-1885944".

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta)
252 25  HELSINGBORG

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9789960

