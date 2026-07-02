Extrajobb som lagermedarbetare till vår kund i Åstorp/Östra Ljungby
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-07-02
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Trivs du i ett högt tempo och att arbeta mot tydliga mål?
Vi söker nu ett större antal medarbetare till ett växande lager med start omgående. Tjänsten är en behovsanställning med goda möjligheter att arbeta flera dagar i veckan – särskilt under sommaren men även till hösten, där det finns chans till upp emot heltid för dig som är tillgänglig.
OM TJÄNSTEN
Du arbetar i en modern lagerverksamhet med olika avdelningar och arbetet sker dagtid måndag till fredag. Du lär dig en avdelning i taget och ingår i en pool kopplad till respektive område. Du lämnar in din tillgänglighet veckan innan. Pass bokas dag för dag och du får besked dagen innan eller samma dag. Innan du börjar arbeta hos oss får du genomgå en introduktionsutbildning där du får den kunskap och de förutsättningar du behöver för att komma in i rollen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Plock och pack
Inleverans
Utleverans
Övriga lagerrelaterade uppgifter
Arbetet är målstyrt och följs upp löpande, så det är viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt.
VI SÖKER DIG SOM
Har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% exempelvis studier eller deltidsarbete
Har goda kunskaper i svenska
Är flexibel och tillgänglig för varierande arbetstider
Har möjlighet att arbeta under sommaren och hösten
Trivs i en fysiskt aktiv roll
Är noggrann och bekväm med att arbeta mot uppsatta mål
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005341-2081553". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9988482