Extrajobb som lagermedarbetare till attraktivt IT-företag
2025-10-02
Om tjänsten
Är du en positiv lagspelare som vill arbeta extra utöver din huvudsakliga syssla? Då kan vi ha ditt nästa jobb! Till vår kund i Växjö söker vi nu lagerarbetare med intresse för IT.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Dina arbetsuppgifter
Till vår kund i Växjö söker vi nu söker vi nu lagermedarbetare som kan jobba extra vid behov. Arbetet innefattar bland annat it-konfigurering samt in- och utleverans.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en positiv lagspelare. Du är noggrann, arbetsam och flexibel. Vidare ser vi gärna att du har ett intresse för IT.
Truckkort A4 är ett krav. Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Passar du in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
