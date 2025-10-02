Extrajobb som lagermedarbetare till attraktivt IT-företag

Montico HR Partner AB / Lagerjobb / Växjö
2025-10-02


Visa alla lagerjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-10-02

Om tjänsten
Är du en positiv lagspelare som vill arbeta extra utöver din huvudsakliga syssla? Då kan vi ha ditt nästa jobb! Till vår kund i Växjö söker vi nu lagerarbetare med intresse för IT.

Arbetstiden är förlagd måndag till fredag.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Dina arbetsuppgifter
Till vår kund i Växjö söker vi nu söker vi nu lagermedarbetare som kan jobba extra vid behov. Arbetet innefattar bland annat it-konfigurering samt in- och utleverans.

Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en positiv lagspelare. Du är noggrann, arbetsam och flexibel. Vidare ser vi gärna att du har ett intresse för IT.

Truckkort A4 är ett krav. Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.

Passar du in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10801".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Arijana Mehica
arijana.mehica@montico.se

Jobbnummer
9536540

Prenumerera på jobb från Montico HR Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Montico HR Partner AB: