Extrajobb som lagermedarbetare i Södra Stigamo
2026-03-17
Extrajobb på lager - dagtid & flexibel schemaläggning
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett flexibelt extrajobb? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du på ett modernt lager där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Arbete i Autostore-system
Truckkörning
Orderplock
Arbetstider
Arbetstiderna varierar, men man behöver vara flexibel och kunna jobba både dag och kväll
Du arbetar i genomsnitt 2 dagar i veckan under terminstid
Du väljer själv vilka dagar du är tillgänglig
Tillgänglighet läggs veckovis, vilket ger stor flexibilitet
Start: omgåendeKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
Studerande, deltidsanställd eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta är ett krav
Kan arbeta i genomsnitt 2 vardagar per vecka
Inte förekommer i belastningsregistret
Behärskar svenska i tal och skrift
Har truckkort
Kan redogöra för vad du har gjort de senaste fem årenProfil
Vi tror att du är en person som:
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Är noggrann, strukturerad och ordningsam
Trivs med att arbeta i högt tempo
Har en positiv inställning, rätt attityd och är snabblärd
Kunna jobba heltid under sommaren
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Är du den vi söker? Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan och bifogar ditt CV. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9
)
553 21 JÖNKÖPING
