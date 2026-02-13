Extrajobb som lagermedarbetare i Malmö - för dig med truckkort och driv!
Lagerjobb / Malmö
2026-02-13
Vill du ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning? Nu söker vi på uppdrag av vår kund i Malmö engagerade lagermedarbetare som trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta praktiskt.
Tjänsten är ett extrajobb via Job&Talent där du får möjlighet att arbeta hos en välkänd kund i Malmö.
OM TJÄNSTEN
Som lagermedarbetare kommer du arbeta med vanligt förekommande lageruppgifter såsom:
Truckkörning
Plock och pack
In- och utleveranser
Sortering och övrig hantering av gods
Arbetstiderna är förlagda på vardagar, både morgon och kväll. Vi ser därför att du har god tillgänglighet och är flexibel
KRAV
Truckkort
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis studier eller annat arbete)
God tillgänglighet på vardagar, både morgon och kväll
MERITERANDE
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lager och logistik
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team. Du är flexibel, punktlig och har en positiv inställning till nya arbetsuppgifter. Du uppskattar ett fysiskt arbete och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
ANSÖKAN
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat." Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
