Extrajobb som lagermedarbetare i Helsingborg
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Klippan Visa alla lagerjobb i Klippan
2026-02-19
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och söker ett extrajobb? Då har du kommit rätt! Boxflow söker nu engagerade lagermedarbetare till vår kund i Helsingborg.
Som lagermedarbetare hos vår kund är du en viktig del av vår kunds logistikkedja. Du ansvarar för att säkerställa att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid genom noggrant orderplock, truckkörning och påfyllnad i lager. Arbetet kräver att du är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en fartfylld miljö där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
Arbetspassen kan variera mellan förmiddag-, eftermiddag eller dagspass. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Truckkörning
Orderplock till produktion
Orderplock till utleverans
Påfyllnad i stallage
Övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %, genom exempelvis studier eller deltidsarbete.
Har möjlighet att arbeta minst tre dagar i veckan med varierade arbetstider.
Du innehar giltigt truckkort för A1-A4 samt B1-B4.
Erfarenhet av skjutstativtruck är meriterande, men inget krav.
Vi ser gärna att du som söker är driven, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du trivs med ett aktivt och fysiskt arbete samt uppskattar att arbeta i ett mindre team.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7258683-1849865". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9751181