Extrajobb som lagermedarbetare i Eskilstuna!

Nexify bemanning & rekrytering AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2026-02-20


Vi söker dig som har erfarenhet som lagermedarbetare eller kanske är i början av din karriär. Du är noggrann, självständig och trivs bra med att arbeta i en dynamisk miljö. Är du redo för en ny utmaning och vill bidra till effektiv lagerhantering? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om tjänsten: Som lagermedarbetare på extra jobb via oss kommer du att vara en viktig del av vår kunds lagerteam. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar orderplock, varuhantering och allmänt lagerarbete. Du kommer att arbeta i en tempofylld miljö där fokus ligger på säkerhet, noggrannhet och effektivitet. Vi söker dig som är flexibel och redo att ta dig an nya utmaningar på extra basis.

2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
Orderplock och packning av varor enligt kundens specifikationer

Lastning och lossning av gods från lastbilar och andra transportmedel

Hantering av varor och produkter, både manuellt och med hjälp av truck

Märkning och etikettering av produkter

Kontroll av inkommande och utgående leveranser för att säkerställa korrekthet och kvalitet

Registrering och uppdatering av lagersaldo i datasystem


Om dig:
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och tror att rätt inställning är nyckeln till framgång. Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö, där du alltid håller hög kvalitet och säkerhet i fokus. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för oss, likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som är redo att ta ansvar och bidra till vårt teams framgång.
Kvalifikationer:

Körkortskrav
Kunna arbeta minst 2 ggr i veckan

Truckkort A1-4 samt B1-4

Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.

Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett bra ordningssinne.

Arbetstid: Dagtid, två skift.

Omfattning: Deltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Tillgänglighet: minst 2-3 dagar per vecka
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund.
Vi erbjuder:

Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag

En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.

Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.

Goda möjligheter till heltidsarbete

Om oss
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Arbetsgivare
Nexify bemanning & rekrytering AB (org.nr 559499-5895), https://www.jobb.nexify.nu
Rådhustorget 2 (visa karta)
633 40  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Nexify

