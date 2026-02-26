Extrajobb som lagerarbetare till vår kund i Rosersberg (v. 23-33)
Uniflex AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-02-26
Vi söker nu en lagerarbetare för extrajobb till vår kund i Rosersberg under perioden vecka 23-33. Du blir anställd av oss och arbetar på uppdrag ute hos kunden under hela perioden.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Arbetet utförs dagtid på måndagar och tisdagar och passar dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen arbetar du med plock och pack i lagerverksamhet där kvalitet, tempo och struktur är avgörande. Du kommer att hantera varor med plocktruck, registrera artiklar med handscanner och säkerställa att gods hanteras korrekt. Arbetet kräver fokus, ansvarskänsla och noggrannhet då vår kund i sin tur har höga krav från sina kunder. Tempot kan stundtals vara högt och en del tunga lyft förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig som kan arbeta effektivt och strukturerat även när tempot stundtals är högt. Du är noggrann, har ett högt kvalitetstänk och förstår vikten av att varje moment utförs korrekt. Som person är du ansvarstagande, lyhörd och social. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
• Truckkort A
• Vana av att arbeta med handscanner
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
