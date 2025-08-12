Extrajobb som lagerarbetare till Kappahl
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Mölndal
2025-08-12
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller ett annat arbete, och känner att du vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Nu söker vi drivna och engagerade lagermedarbetare till vår kund Kappahl i Mölndal, Göteborg. För detta uppdrag anställs du hos oss på StudentConsulting men arbetar som uthyrd konsult.
Arbetsplatsen är stor, med flera avdelningar och många kollegor. Arbetsuppgifterna är varierande och skiljer sig åt beroende på vilken avdelning du jobbar på. Vanliga arbetsuppgifter är plock av varor, sortering, packning av beställningar och godshantering. Har du truckkort kan även truckkörning vara en del av arbetet.
Tjänsten är på deltid med varierande arbetstider, både dag- och kvällspass. För att vara aktuell vill vi att du kan arbeta minst 2-3 pass i veckan och har en flexibel tillgänglighet. Start sker enligt överenskommelse - gärna så snart som möjligt. Vid uppstart får du en gedigen introduktion med stöd av en fadder.
DETTA SÖKER VI
Du är tävlingsinriktad och har inställningen att allt går om man bara vill. Du är lyhörd för feedback, samarbetsvillig och arbetar lika bra i grupp som individuellt. Flexibilitet och noggrannhet värderas högt. För att trivas i rollen som konsult bör du vara flexibel när det kommer till arbetstider, då behovet hos vår kund kan variera stort från vecka till vecka. Vi ser gärna att du trivs med att jobba mycket och inte har något emot att hoppa in på pass med kort varsel.
Vi vill vidare att du:
• Har studier eller annat jobb på minst 50 %
• Kan arbeta minst 2-3 dagar i veckan
• Har god fysik
• Goda tal- och skriftkunskaper i svenska
• Kan medverka på upplärning tre vardagar i rad dagtid
Truckkort är meriterande.
Platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så du är välkommen med din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Gustavsson goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9455587