Extrajobb som lagerarbetare till Kappahl
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2026-03-27
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller ett annat arbete, och känner att du vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Nu söker vi drivna och engagerade lagermedarbetare till vår kund Kappahl i Mölndal, Göteborg. För detta uppdrag anställs du hos oss på StudentConsulting men arbetar som uthyrd konsult.
Arbetsplatsen är stor, med flera avdelningar och många kollegor. Arbetsuppgifterna är varierande och skiljer sig åt beroende på vilken avdelning du jobbar på. Vanliga arbetsuppgifter är plock av varor, sortering, packning av beställningar, truckkörning och godshantering.
Arbetsplatsen är för närvarande belägen i Mölndal, men planeras att flyttas till Arendal under sommaren 2026. Vi ser därför gärna att du kan arbeta i Mölndal till en början och därefter följa med när verksamheten flyttas till Arendal.
Tjänsten är på deltid med varierande arbetstider, både dag- och kvällspass. För att vara aktuell vill vi att du kan arbeta minst 2-3 pass i veckan och har en flexibel tillgänglighet. Start sker enligt överenskommelse - gärna så snart som möjligt. Vid uppstart får du en gedigen introduktion med stöd av en fadder.
DETTA SÖKER VI
Du är tävlingsinriktad och har inställningen att allt går om man bara vill. Du är lyhörd för feedback, samarbetsvillig och arbetar lika bra i grupp som individuellt. Flexibilitet och noggrannhet värderas högt. För att trivas i rollen som konsult bör du vara flexibel när det kommer till arbetstider, då behovet hos vår kund kan variera stort från vecka till vecka. Vi ser gärna att du trivs med att jobba mycket och inte har något emot att hoppa in på pass med kort varsel.
Vi vill vidare att du:
Har studier eller annat jobb på minst 50 %
Kan arbeta minst 2-3 dagar i veckan
Har god fysik
Goda tal- och skriftkunskaper i svenska
Kan medverka på upplärning tre vardagar i rad dagtid
Har truckkort
Platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så du är välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Idrottsvägen 16 (visa karta
)
431 62 MÖLNDAL Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9825268