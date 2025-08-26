Extrajobb som lagerarbetare till Kappahl
2025-08-26
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel studier eller ett annat jobb, och har möjlighet att jobba dagtid. Då kan vi ha tjänsten för dig!
Nu söker vi drivna och engagerade lagermedarbetare till Kappahl i Mölndal, Göteborg. Arbetsuppgifterna är varierande men består i huvudsak av plock av varor med hjälp av plockvagn eller truck samt sortering och lossning av varor. Tillsammans med ditt team bidrar du till en energifylld arbetsplats med högt engagemang och du får en chans att vara delaktig i en arbetsplats som vill framåt!
Övrigt information:
• Tjänsten är på deltid och för att vara aktuell för tjänsten ska du kunna jobba minst 2-3 pass i veckan.
• Arbetstiden är främst kl. 06-15 på vardagar samt vissa söndagar.
• Start sker omgående. Under dina första arbetsdagar får du en gedigen onboarding där du handleds av en fadder.
• Tjänsten kräver att du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, och detta behöver du kunna intyga under rekryteringsprocessen.
DETTA SÖKER VI
Du är tävlingsinriktad och har inställningen att allt går om man bara vill. Du är lyhörd för feedback, samarbetsvillig och arbetar lika bra i grupp som individuellt. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt, liksom vikten av att vara engagerad och uthållig.
För att trivas i rollen som konsult bör du vara vara flexibel då behovet hos vår kund kan variera stort från vecka till vecka.
Vi vill vidare att du:
• Har god fysik för att klara av tunga lyft
• Goda tal- och skriftkunskaper i svenska
• Har studier eller jobb på minst 50 %
• Kan medverka på upplärning fyra vardagar i rad dagtid
• Truckkort är meriterande, men inget krav.
I denna process genomför vi utdrag ut belastningsregistret.
Platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så du är välkommen med din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
