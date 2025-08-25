Extrajobb som lagerarbetare till Dagab e-handelslager - Västra Frölunda
2025-08-25
Just nu söker vi på dig som drivs av att ha högt uppsatta mål till rollen som lagerarbetare på Dagabs e-handelslager. Om du dessutom vill ha ett jobb med goda möjligheter att utvecklas, såväl professionellt som på ett personligt plan - kan det här vara din nästa utmaning!
Om jobbetArbetsuppgifter
I rollen som lagerarbetare ingår:
Arbete med orderplock. Du kommer att plocka och packa matkassar med hjälp av en vagn, handdator och scanner. Du kommer plocka flera ordar samtidigt och sortimentet är desamma som i en matbutik, vilket innebär att du kommer behöva hantera alla sorters livsmedel.
Aktivt arbete under hela arbetspasset.
Säkerställa och optimera lagernivåer.
Sortera och placera gods till rätt del av lagret.
Du varierar mellan olika avdelningar, vilket innebär olika temperaturzoner från +20C till -24C.
Arbetstider
Lagret är öppet mellan 05.00-15.45. Vi bokar oftast in på kortare pass:
05.00-09.45
06.00-10.45
07.00-11.45
11.45-15.45
Vid behov finns det möjlighet att jobba längre pass.
Du lägger dig tillgänglig för arbete vecka för vecka, vilket gör arbetet flexibelt och passar bra i kombination med din andra sysselsättning. Behovet är som störst på vardagar och vi ser att du kan och vill arbeta två vardagar i veckan med fokus på måndagar och/eller fredagar.
Start för tjänsten sker löpande och börjar med en tre dagars betald utbildning, så att du får rätt förutsättningar för att utföra arbetet på bästa sätt. Upplärning sker dagtid, förlagt mellan 07:00-15:45.
PlaceringsortDagabs E-handelslager ligger i Västra Frölunda med goda kommunikationer ut till lagret, samt gratis parkering att tillgå precis utanför byggnaden.
Om dig
Jobbet passar dig som:
Har ett stort driv och engagemang.
Arbetar målmedvetet och strävar efter att nå bästa möjliga resultat.
Har ett flexibelt förhållningssätt.
Är effektiv och noggrann i arbetet.
Trivs med ett aktivt jobb som kan vara fysiskt krävande.
Vikt kommer såklart även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
KravFör att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Vi använder oss även av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Vad innebär jobbet för dig? Ett flexibelt arbete där du själv lägger dig tillgänglig vecka för vecka.
Aktivt arbete, vilket är ett bra komplement för till exempel stillasittande studier.
Förmåner i form av personalbutik.
Fri parkering och goda förbindelser till arbetsplatsen i Västra Frölunda.
Ett långsiktigt och tryggt extrajobb som bidrar till extra inkomst.
Vi erbjuder även våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Om Job&Talent Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen.
Om Dagab Dagab Inköp & Logistik Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo och Axfood Snabbgross. Varje vecka distribuerar Dagab tusentals leveranser direkt till slutkund och ansvarar för leveranser som sker med högsta kvalité och möter dagens och framtidens krav.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
