Extrajobb som lagerarbetare till Dagab e-handelslager - Västra Frölunda
Om arbetsplatsen
På Dagabs e-handelslager arbetar du i en dynamisk miljö mot uppsatta mål. Just nu söker vi fler medarbetare till Västra Frölunda - där du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet till ett flexibelt och aktivt extrajobb som enkelt kan kombineras med studier, eget företag, elitidrott eller annat arbete.
Om rollen
Som lagerarbetare på Dagabs e-handelslager kommer du att:
Plocka och packa matkassar med hjälp av vagn, handdator och scanner
Arbeta aktivt och fysiskt under hela arbetspasset
Sortera och placera gods på rätt avdelning
Säkerställa och optimera lagernivåer
Växla mellan olika avdelningar och därmed arbeta i temperaturer från +20°C till -24°C
Arbetstider
Lagret är öppet kl. 05.00-15.45 och du bokas vanligtvis in på kortare pass:
05.00-09.45
06.00-10.45
07.00-11.45
11.45-15.45
Vid behov kan även längre pass förekomma.
Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka. Behovet är störst på vardagar, särskilt måndagar och fredagar, och vi ser gärna att du kan arbeta minst två vardagar i veckan.
Start för tjänsten sker löpande. Introduktionen består av tre dagars betald upplärning på vardagar mellan kl. 07.00-15.45.
Arbetsplats & tillgänglighet
Dagabs e-handelslager ligger i Västra Frölunda i Göteborg, med goda kommunikationer och gratis parkering precis utanför byggnaden.
Vem söker vi?
Det här extrajobbet passar dig som:
Har stort driv och engagemang
Är målinriktad och vill leverera bästa möjliga resultat
Är flexibel, effektiv och noggrann
Trivs med ett aktivt och fysiskt arbete
Krav för tjänsten:
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier, deltidsjobb, eget företag eller elitidrott). Intyg krävs innan eventuell anställning.
Du behärskar det svenska språket - då introduktion och säkerhetsinformation ges på svenska.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Vad innebär arbetet för dig?
Flexibelt extrajobb där du själv lägger dig tillgänglig vecka för vecka
Aktivt och varierat arbete som passar bra som komplement till exempelvis studier eller annat stillasittande arbete
Möjlighet till ett tryggt och långsiktigt extrajobb som ger värdefull extra inkomst
Vi erbjuder även förmåner som:
Tillgång till personalbutik - där du kan handla varor till ett rabatterat pris
Flexibel löneutbetalning via Cappy - en frivillig förmån som ger dig möjlighet att ta ut delar av lönen när det passar dig
Om Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Om Dagab
Dagab Inköp & Logistik Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo och Axfood Snabbgross. Varje vecka distribuerar Dagab tusentals leveranser direkt till slutkund och ansvarar för leveranser som sker med högsta kvalité och möter dagens och framtidens krav.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Södra Gubberogatan 8 (visa karta
)
416 63 GÖTEBORG Arbetsplats
