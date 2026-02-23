Extrajobb som lagerarbetare på Linas Matkasse i Mölnlycke
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Storesupport är en del av Job&Talent. När du klickar på "Ansök här" kommer du att dirigeras vidare till Storesupport.
Om arbetsplatsen
Linas Matkasse är marknadsledande inom middagslösningar och levererar färdiga matkassar direkt hem till kunder över hela landet. Just nu söker vi fler medarbetare till teamet i Mölnlycke - där du får möjlighet till ett flexibelt och aktivt extrajobb som smidigt kan kombineras med studier, eget företag, en elitsatsning eller annat arbete.
Om rollen
I den här rollen blir du en viktig del av leveranskedjan. Arbetet består huvudsakligen av att packa och färdigställa matkassar som sedan levereras ut till kund. Du arbetar vid ett löpande band där du, med hjälp av färgkoder, plockar och packar matkassens produkter. Andra arbetsuppgifter som sortering, paketering och påfyllning förekommer också.
Arbetet är fysiskt aktivt och du står under hela passet. Större delen av arbetet sker i ett kyllager med en temperatur på cirka +2 grader.
Arbetsplats & tillgänglighet
Bor du i Göteborg finns det goda förbindelser från bland annat Korsvägen och Nordstan till de nybyggda och fräscha lokalerna i Mölnlycke. Kör du bil finns dessutom gratis parkering precis utanför byggnaden!
Arbetstider
Arbetstiderna är främst förlagda till:
Torsdagar: 08:45-18:00
Fredagar: 07:00-16:00 eller 07:00-18:00
Lördagar: 07:00-14:00 eller 07:00-16:00
Du väljer själv vilka dagar du är tillgänglig och blir sedan inbokad veckovis. Vi ser gärna att du arbetar cirka 2-3 pass i veckan. Vi söker främst personal på Torsdag och Fredag
Start för tjänsten sker löpande.
Vem söker vi?
Du som trivs här:
Gillar ett aktivt arbete där du rör dig mycket - då stora delar består av att gå och stå.
Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt - även i högt tempo.
Kan hantera alla typer av livsmedel.
Krav för tjänsten:
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier, deltidsjobb, eget företag eller elitidrott). Intyg krävs innan eventuell anställning.
Du behärskar det svenska språket - då introduktion och säkerhetsinformation ges på svenska.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Vad innebär arbetet för dig?
Flexibelt extrajobb där du själv lägger dig tillgänglig vecka för vecka
Aktivt och varierat arbete som passar bra som komplement till exempelvis studier eller annat stillasittande arbete
Möjlighet till ett tryggt och långsiktigt extrajobb som ger värdefull extra inkomst
Vi erbjuder även förmåner som:
Frukost och lunch - arbetsplatsen bjuder vid vissa tillfällen på detta.
Flexibel löneutbetalning via Cappy - en frivillig förmån som ger dig möjlighet att ta ut delar av lönen när det passar dig.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7275636-1855463". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Södra Gubberogatan 8 (visa karta
)
416 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9756999