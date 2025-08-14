Extrajobb som lagerarbetare på Linas Matkasse i Mölnlycke
ArbetsuppgifterArbetet på Linas matkasse består i huvudsak av att att packa och färdigställa matkassar för leverans till kund. Linas Matkasse är marknadsledande inom middagslösningar och levererar matkassar direkt hem till kunden.
Du kommer stå vid ett löpande band och lägga ner matprodukter i matkassen baserat på ljuskodning i form av olika färger. Arbetsuppgifter såsom sortering, paketering och varupåfyllnad förekommer också. Detta är ett aktivt jobb då du står under hela arbetspasset.
Arbetet sker till stor del på kyllager där temperaturen är runt +4 grader.
Bor du i Göteborg finns det goda förbindelser från bland annat Korsvägen samt Nordstan till de nybyggda och fräscha lokalerna i Mölnlycke. Det finns även gratis parkering att tillgå precis utanför byggnaden.
Arbetet är förlagt till torsdagar (08:50-18:00) och fredagar (kl. 07:00-16:00/18:00) samt eventuellt lördagar (kl. 07:00-14:00/16:00).
Vi jobbar med både grund- och påbokning. Detta innebär att du lägger dig tillgänglig veckovis och sedan blir inbokad på pass antingen under början av veckan, dagen innan eller samma dag som passet är.
Vi ser att du vill och kan arbeta cirka 2-3 pass i veckan.
Start för tjänsten kommer ske löpande under hösten.
Personliga egenskaper/kvalifikationerVi söker dig som:
Trivs i ett aktivt arbete då stora delar av det består av att gå och stå.
Har förmågan att arbeta noggrant och strukturerat i kombination med ett högt arbetstempo.
Kan hantera alla sorters livsmedel.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Förmåner Ett flexibelt arbete där du själv lägger dig tillgänglig vecka för vecka.
Arbetsplatsen bjuder vanligtvis på både frukost och lunch.
Ett långsiktigt och tryggt extrajobb som bidrar till extra inkomst.
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Om Job&Talent
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen.
Är du intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
