Extrajobb som lagerarbetare på frysavdelningen hos Dagab - Göteborg
Marketpeople AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-10-01
Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Vi söker dig som är ute efter ett långsiktigt extrajobb, du vill/kan arbeta 1-3 pass i veckan vid sidan av dina studier, ditt egna företag eller din idrottssatsning. Under sommaren erbjuds heltidsarbete, det finns dessutom extra mycket jobb kring högtider. Som lagermedarbetare på frysavdelningen på Dagabs centrallager i Hisings Backa spelar du en avgörande roll i att maten kommer fram - i rätt tid och med rätt kvalitet - till bland andra Willys, Hemköp och Tempos butiker runt om i hela landet. Det är ett viktigt uppdrag där din insats gör skillnad varje dag.
Saknar du truckkort? Inga problem, du utbildas på plats hos Dagab! Arbetet sker primärt på frysavdelningen. Det innebär att du i förstahand kommer att arbeta i -26 grader men arbete kan förekomma även på andra avdelningar med andra temperaturer. Naturligtvis tillhandahålls rätt kläder och utrustning för att kunna arbeta i -26 grader. Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare hos Dagab är de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Plocka och packa orders - Du färdigställer ordrar enligt butikernas beställningar. Arbetet sker med hjälp av truck och pick-by-voice (ett röststyrt plocksystem som hjälper dig plocka rätt).
På sikt kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.
Arbetstider
I denna roll arbetar du dagpass eller kvällspass primärt under vardagar men även helgdagar kan bli aktuellt.
Arbetstid dagpass: 06:00 - 14:45 Arbetstid kvällspass: 15:00 - 23.00
Start för tjänsten
Start för tjänsten är 1/12. Tjänsten startar med en obligatorisk utbildning på heltid under två veckor. Utbildningen är betald och sker måndag- fredag under dagtid eller kvällstid.
Anställningsform
Tjänsten är ett extrajobb där du i huvudsak bokas för arbete vecka för vecka i samråd med vår Teamledare på plats.
Adress till arbetsplatsExportgatan 53, 422 46 Hisings Backa
Om Dagab
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl.a. Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. De utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart.
Krav och egenskaperKrav Du ska vara fyllda 18 år
Tillgänglig för arbete 1-3 arbetspass per vecka
God svenska i tal och skrift
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (till exempel att du studerar, idrottar, har eget företag eller annat arbete som du kan styrka med intyg)
Inga problem med att arbeta i kallare temperaturer
Meriterande Truckkort A1-4
Arbetslivserfarenhet från lager, logistik eller liknande
Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete
Positivt om du varit eller är aktiv inom någon idrott
Egenskaper
Du har en positiv inställning och gillar att ta ansvar, oavsett om det handlar om att respektera tider, hålla god kvalitet eller nå uppsatta mål. Du är bekväm i att följas upp på din prestation och motiveras av att få ett tydligt kvitto på ett väl utfört jobb.
För att du ska trivas i rollen krävs en god fysik och att du tar hand om din hälsa, detta då du utför upprepade lyft så det är viktigt att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och uppskattar att hålla igång kroppen. Din förmåga att samarbeta och bidra till en god stämning i gruppen är viktig - oavsett olikheter i perspektiv, kultur, bakgrund eller språk. Du behöver också trivas i att arbeta självständigt på lagret, då du rör dig över stora ytor med begränsade sociala kontakter när du utför dina arbetsuppgifter. Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön/förmåner
Lön: Enligt kollektivavtal och här följs lager och e-handelsavtalet. Förmån:
Möjlighet att nyttja Dagabs välutrustade gym kostnadsfritt.
Möjlighet att nyttja Dagab personalbutik med mycket förmånliga priser.
Rekryteringsprocessen
Du behöver söka via annonsen. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. Nästa steg kommer vara en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck. Därefter genomförs referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter denna digitala process är nästa steg för de kandidater som går vidare en gruppintervju på plats hos Dagab.
Slumpvisa drogtester utförs på arbetsplatsen. Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
