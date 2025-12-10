Extrajobb som lagerarbetare i Sundsvall
Social attitude AB / Lagerjobb / Sundsvall Visa alla lagerjobb i Sundsvall
2025-12-10
Har du svårt att sitta still och gillar att ha kul på jobbet? Perfekt - då är det här extrajobbet för dig! Vi söker en positiv och pålitlig person som vill hoppa in på vår kunds lager i Sundsvall och hjälpa till med plock, pack och att hålla ordning bland hyllorna.
Ingen erfarenhet? Inga problem! Vi lär dig allt du behöver kunna - det viktigaste är att du har energi, gillar att hålla igång och inte är rädd för att ta i när det behövs.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som passar ditt schema
Ett skönt gäng som hjälps åt och har kul tillsammans
Ett aktivt extrajobb som dessutom ger gratis vardagsträning
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och gillar att ta ansvar
Trivs när det är lite tempo på jobbet
Kan börja snart
Pratar svenska eller engelska
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och startar så fort vi hittar rätt person!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9637261