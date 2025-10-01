Extrajobb som lagerarbetare i Spånga

Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-10-01


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Stockholm, Järfälla, Botkyrka, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-10-01

Om tjänsten
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och vill fylla på med extra jobb? Då har vi en perfekt möjlighet för dig!

Vi söker nu lagerarbetare som vill arbeta extra 2-3 dagar vardagar i veckan på ett lager i Spånga. Arbetstiderna är främst dagtid, måndag till fredag, men kan variera något.

Arbetsuppgifter
• Orderplock och packning av varor
• Hantering av in- och utleveranser
• Returhantering
• Övriga lageruppgifter vid behov

Vad vi söker
Vi söker dig som:
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete)
• Vill jobba 2-3 pass i veckan
• Är noggrann, arbetsvillig och gillar att arbeta i team
• Behärskar svenska i tal och skrift

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "940".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/

Jobbnummer
9535747

Prenumerera på jobb från Pokayoke AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pokayoke AB: