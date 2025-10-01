Extrajobb som lagerarbetare i Spånga
2025-10-01
Om tjänsten
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och vill fylla på med extra jobb? Då har vi en perfekt möjlighet för dig!
Vi söker nu lagerarbetare som vill arbeta extra 2-3 dagar vardagar i veckan på ett lager i Spånga. Arbetstiderna är främst dagtid, måndag till fredag, men kan variera något.Arbetsuppgifter
• Orderplock och packning av varor
• Hantering av in- och utleveranser
• Returhantering
• Övriga lageruppgifter vid behov
Vad vi söker
Vi söker dig som:
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete)
• Vill jobba 2-3 pass i veckan
• Är noggrann, arbetsvillig och gillar att arbeta i team
• Behärskar svenska i tal och skrift Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "940". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9535747