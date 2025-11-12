Extrajobb som Lagerarbetare i Landvetter
2025-11-12
Extraarbete som Lagermedarbetare i Landvetter
Vi söker dig som vill arbeta extra 2-3 dagar i veckan på ett välkänt lager i Landvetter.
Arbetstiderna är dagtid kl. 07:00-16:00, främst måndag till onsdag.
Arbetsuppgifter:
Som lagermedarbetare på vårt välkända lager i Landvetter blir du en viktig del av det dagliga flödet. Du kommer att arbeta i en modern och välorganiserad lagerverksamhet där kvalitet, tempo och noggrannhet står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av orderplock, där du med hjälp av truck och plocksystem plockar och packar varor enligt beställningar. Du ansvarar för att varje order hanteras korrekt, effektivt och med hög precision. Arbetet innebär också att du kontrollerar att varorna är i gott skick och att rätt produkter skickas till rätt kund.
Utöver orderplock kan du även arbeta med in- och utleveranser av gods samt pallhantering och påfyllning av lagerplatser. Du kommer också att hantera märkning, etikettering och kontroll av varor samt bidra till att hålla ordning och reda på arbetsplatsen för att säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Krav:
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent, till exempel studier eller annat arbete. Du kan arbeta dagtid kl. 07-16, 2-3 dagar i veckan. Du har erfarenhet av lagerarbete, gärna inom orderplock, samt giltigt truckkort.
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra höglyftande plocktruck eller skjutstativtruck.
Vi söker dig som:
Vi söker engagerade, positiva och energifyllda personer som trivs med att arbeta i ett högt tempo och som gillar att ta ansvar. Du är noggrann, pålitlig och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Du har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% (studier eller annan anställning). För att trivas i rollen behöver du gilla ett fysiskt arbete där du rör dig mycket under dagen, samt uppskatta att arbeta i ett högt tempo tillsammans med kollegor som hjälper och stöttar varandra. Arbetet sker dagtid mellan 07:00-16:00, och det är framför allt måndag till onsdag som arbetsbelastningen är högst - därför ser vi gärna att du är tillgänglig dessa dagar.
Plats:
Landvetter
Arbetstid:
Dagtid, kl. 07:00-16:002-3 dagar per vecka
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön. I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det. Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse.
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i norr.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Henrik Areskoug henrik.areskoug@onepartnergroup.se Jobbnummer
9600673