Extrajobb som lagerarbetare hos Martin & Servera - Enköping
2025-09-04
Som lagermedarbetare på Martin & Serveras lager i Enköping kommer ditt jobb att övervägande bestå av orderplock utav livsmedel. Detta innebär att det är ditt ansvar att med hjälp av truck plocka ihop beställningar på burar samt pallar, och sedan sammanställa dessa för leverans till kunder.
Vi plockar livsmedel som går ut till Sveriges restauranger och storkök, allt från alkohol, torrvaror, kött och grönsaker. Arbetet kan därför också ske i olika temperaturer.
För att trivas med dina kommande arbetsuppgifter är det viktigt att du har god förmåga att arbeta effektivt och att du har en flexibel inställning. Vi tror även att du bör trivas med ett aktivt arbete för att trivas hos Martin & Servera, då arbetsuppgifterna innebär en hel del fysisk aktivitet.
ArbetstiderArbetstiderna för den här tjänsten kommer vara förlagda antingen dagskift, där start och sluttid kan variera, men sen även ett kvällskift tiderna 14:45-23:30.
Måndagar har vi ett stort behov och vi ser därför att du kan jobba 3-4 måndagar i månaden.
Arbetet startar med två veckors betald utbildning under tiderna 07:00-16:00 (tre första dagarna) samt 05:45-14:30 (de resterande dagarna). Den första delen av utbildningen är en specifik teori- och truckutbildning, där den resterande delen är introduktion in i arbetet.
Tjänsten är upplagd som extrajobb under terminerna vår och höst, och under sommaren ser vi helst att du kan arbeta upp mot heltid.
Start för tjänsten sker omgående.
Personliga egenskaper/kvalifikationer Som orderplockare måste du vara driven och ha förmågan att hela tiden hålla tempo och fokus uppe. Det krävs stor noggrannhet då ett felplock får direkta konsekvenser för kunderna.
Du bör vara i god fysisk form då det förekommer tunga lyft och arbetet sker i ett högt tempo.
Eftersom utbildning, arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket bra.
För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Om ossStoresupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Både vi på Jobandtalent och Martin & Servera tror på mångfald och du kommer arbeta nära människor och chefer i alla åldrar och kön. Respekt för varandra oavsett bakgrund är viktigt för att alla ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb.
Svenska Storesupport Bemanning AB
Storesupport Kontakt
Oscar oscar.ortenholm@jobandtalent.com Jobbnummer
9491897