Extrajobb som lager och produktionsmedarbetare till gategroup i Tibro

Vi söker nu extrapersonal till gategroup i TibroPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer att ske på någon/några av våra avdelningar preorder, onboard eller warehouse.
Arbetsuppgifterna varierar och vanligt förekommande arbetsuppgifter är hantering och packning av artiklar i en delvis automatiserad arbetsmiljö, där tunga lyft förekommer. även truckkörning, godsmottagning och lagerplock är vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Arbetet är belagt till dagtid måndag till fredag men vid ökad belastning kan även kväll samt helgarbete förekomma. Därför önskar vi att du är flexibel i dina möjligheter att arbeta.
Vem är du?
Du måste vara minst 18 år samt ha god förståelse för svenska i tal och skrift samt ha goda datakunskaper. Detta då instruktioner vi använder oss av är på svenska samt att det i alla arbetsmoment ingår arbete vid dator/terminal.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi gärna ser att du är en trygg person som trivs att arbeta strukturerat. Du gillar att ta initiativ och upplevs som driven och flexibel. Då du arbetar mycket med andra människor önskar vi att du har en god social förmåga och tycker om samarbete. Din servicenivå är hög precis som din noggrannhet och ditt ansvarstagande.
Tjänsten kräver att du kan arbeta självständigt men även i team. Du har förmåga att arbeta i ett högt tempo tillsammans med dina arbetskamrater.
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom lager/produktionsmiljö och/eller erfarenhet av plockarbete ser vi detta som meriterande.
Truckkort är ett krav på avdelningen warehouse och meriterande på övriga avdelningar.
Då vi är ett säkerhetsföretag inom klass 3 måste du genomföra en säkerhetsprövning som bland annat innehåller en grundlig bakgrundskontroll av dig av minst 5 år tillbaka i tiden samt godkänd registerkontroll.
För att kunna vara aktuell för anställning måste du genomföra säkerhetsprövningens alla moment.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett spännande företag som är i ständig utveckling.
Tjänsterna har tillträde relativt omgående för upplärning.
Anställningen kommer att vara en timanställning.
Skriv gärna i din ansökan hur du kan jobba.
Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan idag. Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor om tjänsten/erna vänligen kontakta Peter Nohlberg (Produktionschef) Pnohlberg@gategroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inflight Service Europe AB
(org.nr 556547-6941)
Fabriksgatan 3 (visa karta
)
543 50 TIBRO Jobbnummer
9535129