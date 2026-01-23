Extrajobb som kursföreläsare inom IT och digital utveckling!
2026-01-23
Vi erbjuder nu dig ett spännande uppdrag som utbildare inom IT på Sveriges yrkeshögskolor. Har du något år kvar på din utbildning eller är du kanske pensionär och vill sprida vidare din kunskap till andra? Nu har du chansen!
OM TJÄNSTEN
Vår kund tillhandahåller utbildare inom IT till Sveriges yrkeshögskolor. Här får du möjlighet att lära ut de kunskaper du sitter på inom området för IT och digital utveckling.
Du erbjuds
• Ett flexibelt arbete där du får lägga upp förberedelsetiden efter egen preferens i kombination med studier
• Möjligheten att dela med dig av dina kunskaper till drivna och nyfikna studenter
Dina arbetsuppgifter
• Förbereda kursmaterial baserat på redan satt kursplan.
• Undervisa elever inom IT och digital utveckling.
• Handledning
• Rätta uppgifter och övningar som eleverna gjort.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning, är pensionär eller har annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%.
• Har grundläggande kunskap inom något eller flera av följande områden: Frontend, Big Data, Digitalteknik och elektronik, Data och IT-säkerhet, Testdata, testmiljöer och dataskyddsförordningen, Mekatronik, UX, Agil metodik och digital projektledning, Fastighetsautomation.
• Har tidigare erfarenhet av att lära ut.
• Goda kunskaper i svenska, då utbildningarna sker på svenska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Stabil
• Ansvarstagande
