Extrajobb som kundservicemedarbetare hos en fastighetsaktör i Norrköping!
Kundservicejobb / Norrköping
2026-01-12
Letar du efter ett meriterande och långsiktigt extrajobb samt har ett gott öga för service? Då kan vi ha det perfekta jobbet för dig!
Vår kund är belägen i centrala Norrköping och är en känd aktör inom fastighetsbranschen. Här får du arbeta i en trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor och ledare. Hos vår kund får du ständigt utmanas, utvecklas och växa.
I rollen som kundservicemedarbetare så kommer du primärt att arbeta med att ta emot frågor och funderingar från hyresgäster och eventuellt nya som äldre spekulanter av lägenheter. I rollen ingår att hantera inkommande telefonsamtal, mail och chatt från hyresgäster och övriga som önskar kontakt. Vi söker dig som är student, eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Vi söker dig med ett flexibelt schema och vill arbeta en hel del i veckorna på dagtid.
I tjänsten ingår bland annat:
• Hantera hyresgäster och övriga som kontaktar oss via framförallt telefon, det förekommer även kontakt via mail och chatt samt fysiskt då kunden tar emot kunder i deras fysiska kundtjänst.
• Hantera felanmälan och frågor från hyresgäster.
• Sköta diverse administrativa uppgifter, såsom registrera och koordinera ärenden internt.
• Att aktivt delta i att ständigt förbättra och utveckla vår kundtjänst.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är studerande och har minst 1 år kvar på dina studier eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och ser långsiktigt på detta jobb. Du som söker är en positiv, flexibel och serviceinriktad person.
Vidare ser vi att du är strukturerad, noggrann och har en god kommunikationsförmåga. Det är även väsentligt att du har en god datorvana och är snabblärd. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en hög tillgänglighet och kan arbeta minst 3-4 pass i veckan.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som uthyrd konsult hos vår kund. Arbetspassen är förlagda på vardagar och tiderna varierar mellan kl. 07.45 - 16.00. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Du får gärna ange i din ansökan när du kan börja arbeta samt hur många pass du bedömer att du kan arbeta per vecka.
Välkommen att lämna in din ansökan - redan idag!
Detta är ett deltidsjobb.
NORRKÖPING
StudentConsulting
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com
