Extrajobb som kundbokare på distans - HealthyFitness365
Caicedo Vega, Kevin / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-21
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Vi söker en extraanställd mötesbokare till Healthyfitness365!
Plats: Byalagsgatan 12F
Anställningsform: Extraanställning vid behov (varierande arbetstider: dag och kväll)
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du själv kan påverka din inkomst?
HealthyFitness365 söker en social och driven person som vill hjälpa oss att boka in nya kunder till våra kostnadsfria konsultationer och prova-på-veckor till vår träningsstudio.
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb där du arbetar hemifrån och själv kan planera när du arbetar. Vi ser gärna att du kan lägga ungefär 10 timmar i veckan, men det finns inga fasta arbetstider.
Om rollen
Din uppgift är att kontakta personer som matchar vår målgrupp och boka in dem på en konsultation med våra tränare.
Du kommer att få tillgång till en befintlig lista med personer i vårt närområde som ska bearbetas professionellt.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
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Vi erbjuder:
Flexibelt arbete hemifrån
Inga fasta arbetstider
Möjlighet att styra din egen arbetstid
Prestationsbaserad ersättning där din insats påverkar din inkomst
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundkontakt
Ersättning:
150 kr per genomförd konsultation (kunden behöver delta)
550 kr bonus när kunden blir betalande medlem efter genomförd första betalning
Vi söker dig som:
Är social och tycker om att prata med människor
Är självgående och tar ansvar
Är målinriktad och gillar att skapa resultat
Har lätt för att bygga förtroende över telefon
Tidigare erfarenhet av försäljning, kundservice eller telefonkontakt är meriterande, men rätt inställning och personlighet är viktigast.
Tjänsten passar exempelvis dig som:
Studerar och vill ha ett flexibelt extrajobb
Arbetar deltid och vill komplettera inkomsten
Vill arbeta extra hemifrånSå ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Healthyfitness365? Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev till info@healthyfitness365.se
. Märk ansökan med "Extra Mötesbokare".
Sista dag att ansöka är 21 December 2026
Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Healthyfitness365!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
E-post: info@healthyfitness365.com Arbetsgivare Caicedo Vega, Kevin
Byalagsgatan 12F (visa karta
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418 74 GÖTEBORG Arbetsplats
365 Health & Fitness Jobbnummer
10008213