Extrajobb som kandidatansvarig | Lernia Talent Acquisition | Göteborg

Lernia Bemanning & Rekrytering är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanningsbranschen. Nu söker vi engagerade och drivna studenter till Talent Acquisition i Göteborg, där du blir en del av vårt nationella rekryteringsteam.
Om rollen
Som kandidatansvarig får du en unik möjlighet att fördjupa dig i hela rekryteringsprocessen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• CV-selektering och telefonintervjuer
• Genomförande av personliga intervjuer
• Referenstagning
• Administrativa uppgifter kopplade till rekryteringsprocessen
Vi värdesätter din ambition och engagemang, och du kommer med tiden ha stora möjligheter att påverka rollens innehåll. Arbetsmiljön är dynamisk och tempofylld, vilket kräver att du är läraktig, flexibel och trivs i en högpresterande miljö. Genom våra strukturerade processer och stöttande handledning ser vi till att du snabbt blir självgående.
Vi erbjuder ett roligt och meriterande extrajobb som ger dig värdefull arbetslivserfarenhet, nya insikter och viktiga kontakter för framtiden.
Arbetstid och omfattning anpassas i samråd med dig och teamet, men vi ser gärna att du kan arbeta 1-3 dagar i veckan.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Studerar på universitet eller högskola inom personal, ekonomi eller liknande - med minst ett år kvar av dina studier.
• Är serviceinriktad och tar egna initiativ.
• Trivs i en resultatinriktad roll där du bidrar till teamets framgång.
• Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
• Är digitalt mogen och har en strukturerad arbetsstil som gör att du hanterar parallella processer och prioriteringar på ett effektivt sätt.
Om anställningen
Placeringsort: Göteborg
Anställningsform: Timanställning, 1-3 dagar/veckan
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta Carmel Hajir, carmel.hajir@lernia.se
.
