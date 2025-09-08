Extrajobb som Junior Affärskoordinator/Mötesbokare hos Jobbtjänster
Vill du utveckla din kommunikationsförmåga, bygga värdefull affärserfarenhet och vara en del av ett företag som står för kvalitet, förtroende och långsiktighet? Är du nyfiken, social och gillar att skapa kontakt med nya människor? Då kan detta vara extrajobbet som tar dig vidare i karriären!
Rollen som Junior Affärskoordinator
I den här rollen får du en unik chans att komma nära näringslivet och se hur affärsrelationer byggs upp från grunden. Dina arbetsuppgifter är att:
Ta första kontakten med företag och presentera vad vi erbjuder inom rekrytering och outplacement.
Boka in kvalificerade möten med beslutsfattare (VD, HR-chefer, personalchefer m.fl.).
Vara Jobbtjänsters röst utåt - du representerar vårt varumärke med stolthet och professionalitet.
Ha dialoger med företag inom olika branscher, men även kontakter med kommuner och myndigheter.
Vi erbjuder dig:
En grundlig introduktion där du lär dig allt om Jobbtjänster, våra tjänster och värderingar.
Trygghet i rollen - vi ser till att du känner dig säker innan du tar dina första kundkontakter.
Kontinuerligt stöd och coaching från erfarna kollegor.
Ett extrajobb som ger skarpa meriter inför framtida yrkesroller.
Vi söker dig som:
Är trygg, engagerad och kommunikativ.
Har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift.
Är intresserad av hur affärer skapas och vill växa i en roll där relationer och intryck är nyckeln.
Gärna är student och söker ett extrajobb som både ger erfarenhet och mening.
Möjlighet att växa vidare
Om du trivs och visar engagemang finns det goda möjligheter att utvecklas vidare inom Jobbtjänster. Vi växer - och vi vill att du gör det med oss!
Ersättning
Du arbetar under ett förmånligt provisionsbaserat ersättningsavtal. Mer information ges vid intervju.
Fakta
Placeringsort: Helsingborg
Omfattning: Hösten 2025 (ca 10 veckor, 3 dagar/vecka)
Arbetstid: Flexibel, enligt överenskommelse
Ansökan
Känner du att detta är rätt för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.
Om Jobbtjänster
Jobbtjänster är ett engagerat rekryteringsföretag som hjälper företag att hitta rätt personal - snabbt, träffsäkert och med hjärtat på rätt plats. Vi arbetar nära både arbetsgivare och kandidater för att skapa långsiktiga matchningar. Våra uppdrag sträcker sig över flera branscher, med särskilt fokus på service, lager, logistik, industri och vård. Vi tror på personlig kontakt, lokal närvaro - och ett jobb för alla. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbtjänster i Sverige AB
(org.nr 559502-3416), http://www.jobbtjanster.se Arbetsplats
JobbTjänster Kontakt
Jan Andersson jan.andersson@jobbtjanster.se 0707703031 Jobbnummer
9498495