Extrajobb som husvärd/värdinna till Ronald McDonalds hus i Huddinge
Performiq AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker en trevlig, empatisk och ansvarsfull person som vill jobba extra som husvärd/husvärdinna på Ronald McDonald hus i Huddinge. I rollen ansvarar du för att välkomna familjerna till huset som alltid behöver vara bemannat nattetid med en person som kan finnas tillhands för frågor och vara ett stöd för familjerna. Som personal kommer du även hjälpa till med städ, tvätt och övriga sysslor. Efter mottagandet kvällstid sover du kvar för att på morgonen hjälpa till med olika arbetsuppgifter, exempelvis förbereda inför möten, göra i ordning köken, entréerna och öppna kontoret. Arbetstiden är vardags- och helgnätter mellan ca 19:45-08:15 med s.k. "sovande jour" ca 22:00- 07:00.
Personprofil
Vi söker dig som är ödmjuk, brinner för att hjälpa andra och önskar ha ett extrajobb där du gör en godhjärtad insats. Ronald McDonald behöver empatiska och ansvarsfulla personer som kan bemöta familjer i kris och vara lyhörda för deras behov under vistelsen. Vi söker dig som vill arbeta som extra vid behov och studerar på universitet.
Meriterande är volontärsarbete/ideellt arbete och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du behöver kunna uppvisa att du inte har något registrerat i belastningsregistret.
Omfattning: Ca 4-6 nätter i månaden samt vid behov
Arbetstid: 19:45-08.15
Plats: Huddinge (Flemingsberg), Stockholm
Start: Omgående (maj)
Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Ansök redan idag då intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Ronald McDonald Hus är en egen icke vinstdrivande stiftelse med visionen att underlätta livet för svårt sjuka barn och deras familjer när barnen genomför behandlingar på sjukhuset. Organisationen erbjuder familjerna boende på Ronald McDonald Hus där de kan vistas i en trygg och trevlig, hemlik miljö. Huset möjliggör miljöomväxling för familjerna och ibland även för de sjuka barnen. Huset ligger på Alfred Nobels Allé 20, bara 5 minuters gångväg från Karolinska Sjukhuset i Huddinge.
Om PerformIQ
PerformIQ är ett bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ronald McDonald Hus Kontakt
Filip Lundström filip.lundstrom@performiq.se Jobbnummer
9845754