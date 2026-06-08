Extrajobb som gymkoordinator till Fitness24Seven
Adecco Sweden Aktiebolag / Receptionistjobb / Kristinehamn Visa alla receptionistjobb i Kristinehamn
2026-06-08
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Kristinehamn
, Nacka
, Karlstad
, Kil
, Örebro
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Som Gymkoordinator hos Fitness24Seven i Karlstad kommer du att arbeta i en dynamisk och hälsoinriktad miljö där ditt huvudansvar är att säkerställa att gymmet är i toppskick och att medlemmar får den bästa möjliga upplevelsen.
I rollen som gymkoordinator kommer du att tillhöra klustret Karlstad och arbeta på anläggningarna i både Karlstad och Kristinehamn. Tjänsten är en timanställning vid behov med god chans till att arbeta upp till på 40-60% under sommaren. Efter sommaren finns goda möjligheter att arbeta deltid 40%. Arbetstiderna är måndag-torsdag och önskad start är omgående.
I din roll som Gymkoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Ansvara för att gymmet är rent, snyggt och välfungerande genom dagliga kontroller och åtgärder.
Hantera serviceärenden och självständigt utföra enklare reparationer och underhåll av gymutrustning.
Utföra säkerhetskontroller enligt fastställda rutiner och checklistor.
Felanmälning av större reparationer.
Utföra medlemsrundor, vilket inkluderar att ställa tillbaka vikter, fylla på material och säkerställa att gymmet är i toppskick.
Inventera förbrukningsmaterial och lägga beställningar vid behov.
Genomföra städ- och rengöringsrutiner.
Bidra till en positiv kundupplevelse genom att ge utmärkt service och bygga relationer med medlemmar.
Genomföra öppet hus och introduktionsrundor för nya medlemmar utifrån behov, för att ge dem en välkomnande start på gymmet.
Om dig
Vi söker dig med en avslutad gymnasieexamen som är händig och har ett intresse för maskiner och utrustning. Du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann, med en naturlig förmåga att ta initiativ och hitta lösningar. Som person är du engagerad, anpassningsbar och trivs med att arbeta efter etablerade rutiner och processer.
Vidare ser vi att du är relationsbyggande och tycker om att arbeta med människor. Du har ett genuint intresse för träning och hälsa, och ser en långsiktighet i ditt arbete hos Fitness24Seven. Då detta är en deltidsanställning ser vi gärna att studerar eller har en annan deltidsanställning som går att kombinera med tjänsten.
Viktigt för tjänsten är:
Avslutad gymnasieexamen
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet av liknande roll inom service, fastighet, underhåll eller säkerhet är meriterande
B-körkort är meriterande
Eftersom rollen innefattar ensamarbete och hantering av betalningsmedel krävs det att du är minst 18 år.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Fitness24Seven
Fitness24Seven är en av världens snabbast växande gymkedjor och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På 20 år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha över 250 anläggningar i 5 länder på 3 olika kontinenter. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer. Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar. Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers' terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Fitness24Seven med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Svensson via maja.svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
OBS - Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Kungsgatan 56 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Team Lead Recruitment
Maja Svensson Maja.Svensson@adecco.se Jobbnummer
9953730