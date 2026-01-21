Extrajobb som chaufför till ICA - Kungsängen
Jobandtalent Sweden AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Vi söker chaufförer som vill jobba extra med att köra ut varor för ICA från deras e-handels lager i Brunna, Kungsängen.
För tjänsten letar vi efter b-bilschaufförer som innehar körkort, god körvana och förmågan till att kunna leverera runtom i hela Stockholm och även kringliggande orter. I arbetet kör du en lätt lastbil lastad med matkassar och ska via GPS navigera samt köra hem kassarna till kunder.
Arbetet är aktivt, då mycket spring i trappor och bärande förekommer-tänk på det som ett inbyggt träningspass medan du sprider matglädje.
Om du är redo att ta på dig denna roliga utmaning, börjar vi med ett körtest för att se till att du är bekväm bakom ratten på vår lastbil. Därefter startar du tjänsten med en veckas lång betald introduktion.
Start för tjänsten sker omgående.
Arbetstider och lön
Arbetet hos ICA är ett flexibelt extrajobb, där det finns möjlighet att arbeta olika tider under veckorna. Vi letar efter personer som kan jobba främst vardagar med fokus på morgon- och förmiddagspass.
Starttiderna hos ICA ligger utspridda under dagen med start varje timme mellan 05:00-15:00. Varje pass är oftast runt 6h långa, men det kan även finnas längre pass att plocka.
I tjänsten lägger du dig tillgänglig från vecka till vecka, vilka dagar och vilka tider som matchar din vardag, och du blir bokad utifrån behov hos ICA. Vi se gärna att du vill och kan jobba 2-3 pass i veckan i snitt.
Lön Tjänsten omfattas av GFL-lön(genomsnittligt förtjänsteläge). Det innebär att du som inhyrd har samma genomsnittliga lön som jämförbara anställda hos kundföretaget, i enlighet med principen lika lön för lika arbete. Timlönen är 179 kr per timme, utöver detta tillkommer semesterersättning samt OB enligt kollektivavtal.Dina personliga egenskaper
Vi söker konsulter som trivs och hanterar ett aktivt arbete, där en balans mellan tempo och kvalité eftersträvas. Om du som person gillar att få röra på dig, leverera och träffa kunder under arbetsdagen kommer du att trivas här. Vi ser också att du är medveten om service och kan ge ett bra kundbemötande i din roll som chaufför.
Att gilla fysiskt aktiva arbeten samt tåla att arbeta i ett högt tempo är även det något som är viktigt i rollen som chaufför. Många av dina arbetsdagar innebär aktiva moment, med bland annat mycket spring i trappor.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.Kvalifikationer
Att du har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent. T.ex. att du studerar, arbetar
Att du behärskar det svenska språket väl, då arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler och säkerhetsgenomgångar sker på svenska.
B-körkort.
Meriterande:
B-körkort i minst 2 år
Körvana av lätt lastbil sedan tidigare.
Om Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att kandidaters bakgrund är förenlig med tjänsten.
Det tillämpas drogtester vid start för denna tjänst.
Intresserad?
Skicka in en ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7052783-1800379". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Saltmätargatan 9 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9697861