Extrajobb Som Chaufför Till Elis - Eskilstuna/örebro/västerås
Om tjänstenArbetsuppgifter
Elis söker dedikerade medarbetare för extrajobb. Som chaufför och serviceman kommer du att spela en central roll i distributions- och serviceteamet i Veddesta. I denna befattning som kommer du att vara en viktig länk i de dagliga arbetet med att tillhandahålla hyr- och tvättlösningar för mattor till Elis kommun- och företagskunder. Du blir det vänliga ansiktet utåt för Elis och är ansvarig för hämtning och leverans av mattor hos deras kunder.
Ansvarsområden inkluderar:
Hämtning och leverans av primärt mattor hos kunder.
Skapa och upprätthålla goda kundrelationer
Arbete inom vårt service- och distributionslag för att säkerställa leveranssäkerhet
Självständig planering och genomförande av arbetsuppgifter
Arbetstider: Primärt är arbetstiderna under dagtid på vardagar, varierande pass inom 06:00 - 18:00. Även arbeta på kvällstid och helg kan förekomma.
Anställningsform: Extrajobbet på Elis innebär att du i samråd med arbetsledningen bestämmer vilka pass du skall jobba varje vecka. För att vara aktuell för tjänsten bör du kunna och vilja arbeta 1-3 dagar i veckan.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse
Adress till arbetsplats: Utgår från Örebro (Idrottsvägen 34) 7 eller Eskilstuna (Filargatan 3)
Om Elis
Elis Textil Service AB är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. De skapar mervärden för kunden genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuds deras produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept. Elis är ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är de 1600 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och de har 25 anläggningar spridda över landet.
Som ledande företag inom cirkulära tjänster på jobbet erbjuder de textil som tjänst. Med Elis säkerställer du som kund optimal hygien, säkerhet och omsorg - och blir samtidigt del i den cirkulära omställningen. Deras textil- och hygienlösningar hjälper dig ägna dig åt det som är viktigast, din kärnverksamhet. Och samtidigt minska din klimatpåverkan. Vägen framåt går i cirklar. Elis driver branschens mest ambitiösa hållbarhetsåtaganden genom deras högt satta mål för textil, människor och klimat.
Krav och egenskaperKrav
Minst 18 år och har minst B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet som chaufför
Tidigare erfarenhet av att köra inom arbetet
Erfarenhet av servicearbetePubliceringsdatum2026-03-18Dina egenskaper
Elis söker medarbetare som framför allt är inriktad på att ge en utmärkt service och som alltid sätter kundens behov i första hand. I din roll som en värdefull medlem i Elis service- och distributionslag är det av yttersta vikt att du strävar efter att uppnå de gemensamma målen och ta ansvar för att säkerställa leveransens pålitlighet till kunderna. Ditt arbete kommer att vara mycket självständigt och kräva förmågan att ta stort ansvar samt att effektivt planera din arbetsdag. Eftersom ingen arbetsdag är den andra lik i den dynamiska miljö Elis verkar i, behöver du vara flexibel, anpassningsbar och stresstålig för att möta de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Arbetet med att distribuera mattor är fysiskt krävande, så viktigt att man är i bra form och trivs med att arbeta fysiskt.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper. Ersättning
Lön: Enligt kollektiv avtal, Elis är kopplade till IF Metall
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb direkt via respektive annons. Vid ansökan ombeds du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen (du får påminnelser om detta om du inte genomför intervjun direkt vid ansökan). Nästa steg i processen är en juridisk bakgrundskontroll via fortcheck. Sista steget innan presentation för Elis är referenstagning som sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Elis själva över processen.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
