Extrajobb som butikssäljare till fackhandel i Sandviken!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Sandviken
2025-10-27
Vill du jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur hos en marknadsledande fackhandelskedja? Vi söker dig som vill vara med och ge bästa tänkbara service i butik, till kunder som är proffs som bygger, installerar och underhåller.
För vår kunds räkning söker vi dig som brinner för service och vill vara en del av Sveriges största säljkår. Med deras enorma sortiment får du chans att arbeta med kunniga kollegor inom flera segment och roller. Du kommer att arbeta med alla de uppgifter som förekommer i en butik och det förväntas att du tar eget ansvar och initiativ och vill vara med på vår resa att utveckla butiken mot nya framgångar.
Detta är ett konsultuppdrag via StudentConsulting, med start så snart som möjligt. Du hoppar in extra för att täcka upp för planerad och oplanerad frånvaro och är ett perfekt extrajobb parallellt med studier. Arbetstiderna är måndagar-fredagar 7-16.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är öppen, ansvarfull och lösningsorienterad och det är viktigt att du gillar att samarbeta.
Din bakgrund kan variera men meriterande är om du är allmänt tekniskt kunnig och/eller har erfarenhet av en liknande roll. Truckkort är meriterande men inget krav. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Engagemang, nyfikenhet och intresse är exempel på egenskaper som vi uppskattar. Viktigt att du kan starta omgående och jobba heltid i sommar.
Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd av oss på StudentConsulting och
uthyrd som konsult till vår kund i Sandviken. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittar rättperson. Välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Drottninggatan 18 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Anna Lee sundsvall.gavle@studentconsulting.com
9576489