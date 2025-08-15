Extrajobb som butikssäljare/demopersonal!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-08-15
Vi söker nu engagerade butikssäljare/demopersonal som vill representera ett av marknadens mest innovativa varumärken inom smarta hemprodukter!
Vi söker dig som är social, teknikintresserad samt redo för ett spännande extrajobb. Företaget är ett globalt tech-varumärke som utvecklar premiumdammsugare och robotdammsugare med fokus på innovation, design och smarta lösningar för det moderna hemmet. Vi söker nu dig som vill representera varumärket och driva inspirerande butiksexponeringar i välkända hemelektronikbutiker.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Aktivt demonstrera och presentera företagets produkter.
• Skapa intresse och möta kunder på ett positivt och engagerat sätt.
• Fånga upp kunders behov och guida dem till rätt lösning.
• Säkerställa att ytan i butiken är representativ, välfylld och inspirerande.
• Rapportera resultat och insikter från dina pass.
Du kommer att anställs av Sparx Branding och utgå från olika hemelektronikbutiker i Malmö. Tjänsten startar i början av september och sträcker sig till mitten av oktober. Arbetstiderna är förlagda under fredagar, lördagar och söndagar.
DETTA SÖKER VI
• Dig som har tidigare erfarenhet av butik, försäljning eller service.
• Dig som har ett genuint intresse för teknik och nya produkter.
• Dig som är social, utåtriktad och gillar att prata med människor.
• Dig som talar flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska.
• Vidare ser vi att du är självgående, professionell och representativ.
Sparx Branding är en brand activation-byrå som skapar minnesvärda upplevelser i butik, på event och i fält. Företaget samarbetar med några av världens mest spännande varumärken inom hemelektronik, lifestyle och tech.
Sparx Branding erbjuder:
• Ett spännande och flexibelt extrajobb med möjlighet att jobba med ett starkt, innovativt varumärke.
• Ett stöttande team och dedikerad projektledning, produktutbildning och löpande support.
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande och hanteras av Sparx Branding.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanna Emilsson sanna.emilsson@studentconsulting.com Jobbnummer
9461156