Extrajobb som Butiksmedarbetare till Snushus i Halmstad
Sparx Branding AB / Butikssäljarjobb / Halmstad Visa alla butikssäljarjobb i Halmstad
2026-02-26
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparx Branding AB i Halmstad
, Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av och jobba i en av Sveriges första fristående kedja för snusbutiker? Nu söker vi en driven och engagerad butiksmedarbetare till Snushus i Halmstad!
Om Snushus
Snushus är en schweiziskt snusåterförsäljare som kombinerar ett brett sortimentet med egna premiumprodukter.
Snushus erbjuder ett rikt utbud av snus och nikotinpåsar, i både e-handel och fysiska butiker, i Sverige och Schweiz med fokus på produktkvalitet, service och kundupplevelse.
Vad innebär rollen?
Som butiksmedarbetare är din främsta uppgift att skapa en förstklassig kundupplevelse. Du hjälper kunden att hitta rätt produkt genom att:
Lyssna in behov och guida till rätt lösning.
Presentera Snushus produkter med energi och kunskap.
Säkerställa att butiken är snygg, välfylld och inspirerande.
Deltar i produktutbildningar och håller dig uppdaterad kring sortimentet.
Säkerställer att butiken följer ansvarsfull försäljning gällande tobaksprodukter.
Vem är du?
Du har en naturlig känsla för service och trivs med att möta nya människor. Du motiveras av att ta ansvar och göra det lilla extra för varje kund.
Vi söker dig som:
Har ett intresse för service
Trivs med att arbeta i butik och möta kunder varje dag
Är social, lyhörd och självgående
Har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i butik
Vad erbjuder vi?
En spännande roll i en modern butiksmiljö
Ett tight och engagerat team
Produktutbildning
Timlön som matchar branschstandardPubliceringsdatum2026-02-26Övrig information
Tjänsten är en timanställning med start omgående och sträcket sig tills vidare. Du kommer bli anställd som konsult via Sparx Branding AB men utför jobbet för Snushus i deras butik i Halmstad.
Eftersom vi verkar i en reglerad bransch är det viktigt att du är bekväm med att arbeta med tobaksprodukter, där ansvarsfull försäljning och ålderskontroll är en naturlig del av vardagen.
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vara med på resan med Snushus?
Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sparx Branding AB
(org.nr 559479-4199)
Storgatan 24 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Arbetsplats
Sparx Branding Jobbnummer
9766396