Extrajobb som butiksmedarbetare i Stenungsund/Kungälv
Jobandtalent Sweden AB / Butikssäljarjobb / Kungälv Visa alla butikssäljarjobb i Kungälv
2025-10-08
Storesupport är en del av Job&Talent. När du klickar på "Ansök här" kommer du att dirigeras vidare till Storesupport. Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Din roll kommer vara ambulerande butikskonsult i och omkring Stenungsund/Kungälvs-trakten. Du kommer vara på plats i våra kunders butiker där vi behövs som mest.
Vi erbjuder dig chansen att arbeta i flera olika butiker- och kedjor som ger dig en bred och värdefull kompetens inom dagligvaruhandeln. Arbetet innebär främst kassaarbete och varuplock men vi arbetar på samtliga avdelningar med alla dess arbetsuppgifter.
Personliga egenskaperVi ser gärna att du som söker har erfarenhet av tidigare arbete i butik, såsom plockarbete och kassaarbete på ICA, Coop, Willys eller inom dagligvaruhandeln i stort. Du som person är serviceminded och positiv gentemot kunder samtidigt som du arbetar snabbt och effektivt.
När du arbetar ute hos våra kunder finner du dig snabbt i din roll och agerar professionellt enligt vår standard. För dig kommer service naturligt och du förstår att kunderna är de viktigaste personerna i butiken och visar det genom att bemöta dem på ett professionellt sätt.
Anställningsform Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka så det passar perfekt för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning. Vi ser att du kan arbeta ca 2 dagar/vecka på dagtid under vardagar.
Du kommer att ingå i vår pool i Stenungsund/Kungälv och vi söker dig som tycker det är kul med arbete i butik. Resor upp till 7,5 mil kan förekomma och vi ser att du är flexibel med resor till och från Stenungsund/Kungälv.
Krav För att anställas och vara anställd i denna tjänst krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst
Meriterande Körkort och bil
Ansökan
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär.
Är du intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen! Om Job&Talent Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Markus Gustafsson markus.gustafsson@jobandtalent.com Jobbnummer
9546646