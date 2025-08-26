Extrajobb som budbilschaufför till kommande möjligheter i Helsingborg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Helsingborg
Är du en ambitiös och effektiv person som tycker om ordning och reda? Tycker du om att köra bil och erbjuda den bästa servicen? Vill du arbeta självständigt och ta eget ansvar? Då har vi extrajobbet för dig!
Vi på StudentConsulting söker nu budbilschaufförer för en välkänd terminal i Helsingborg för dig som är student! Dina huvudsakliga uppgifter kommer att bestå av:
• Sortera, packa, lossa och lasta gods.
• Hämta och leverera gods
• Kundservice till både privat och företagskunder
• Hantera och framföra budbil i och utanför Helsingborg
Uppdraget är på deltid, måndag till lördag med varierande arbetstider (dag- och kväll). Vi ser att du som student är tillgänglig minst 3 vardagar i veckan + lördagar.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund. För rätt person finns goda chanser till utveckling och övertag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker en student som arbetsvillig, engagerad och brinner för att göra ett bra arbete. Du älskar mötet med andra människor och förstår vikten av utmärkt service. Vi söker en aktiv person som tycker om att vara igång eftersom arbetet kräver god fysik. Du kommer att arbeta efter en välplanerad tidsram vilket kräver att du arbetar effektivt, tycker om högt tempo och är en fena på problemlösning. Eftersom du kommer köra budbil krävs det att du är en trygg förare och förstår vikten av säkerhet.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
• Student på minst 50% i minst 2 år framöver alternativt annan huvudsaklig sysselsättning på minst 80%.
• Tillgänglig för arbete minst 3 vardagar i veckan och lördagar. Du bör vara tillgänglig för heltidsarbete under somrarna.
• B-körkort
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
• Anmärkningsfritt register
• 2 tillgängliga referenser
Meriterande:
• Erfarenhet av att köra budbil
• Truckkort
Vi arbetar proaktivt med ansökningar.
Låter det som en spännande tjänst för dig? Ansök redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
