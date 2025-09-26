Extrajobb som avlösare till en pojke i Nacka 6h/mån
2025-09-26
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003 och är en etablerad verksamhet inom omsorgstjänster. Vi erbjuder personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och LSS-boende i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Trollhättan.
Just nu söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta med barn med autism. Kunden är en aktiv kille som tycker om att leka, spela spel, laga mat och baka.
Du kommer att spela en viktig roll genom att tillfälligt ha omsorg om honom så att vårdnadshavare får komma iväg på egna intressen. Tjänsten gäller 6 timmar i månaden och delas upp på två tillfällen per månad.
Arbetsuppgifter:
Leka och umgås
Ge omsorg och tillsyn i hemmet eller i närområdet.
Möjliggöra avlastning för anhöriga och ge dem möjlighet till egna aktiviteter eller vila. Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Intresse av att arbeta med människor och skapa meningsfulla upplevelser
Kunskap i lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av att arbeta med barn med autism
Ansvarsfullhet, empati och god förmåga att kommunicera.
Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till andras behov och rutiner.
Positivt bemötande och förmåga att skapa en trygg och kärleksfull miljö.
Personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med både brukaren och anhöriga.
Intervjuer sker löpande, så vi ser fram emot att ta emot din ansökan så snart som möjligt.
OmsorgsCompagniet i Norden värnar om såväl kundernas som personals trygghet. Därför begär vi alltid utdrag ur belastningsregistret för alla anställda. Vi ber dig att beställa dina registerutdrag från polisen så snart som möjligt, då handläggningstiden kan vara upp till två veckor. Du beställer dessa med mobil bank ID på polisens webbplats
Dessa två ska du beställa https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr...https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vänliga hälsningar, OmsorgsCompagniet i Norden Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), http://www.oc.se Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Kontakt
Patricia Rämö patricia.ramo@oc.se Jobbnummer
9527521