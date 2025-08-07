Extrajobb som Avlösare och ledsagare, ca 20 timmar per månad
2025-08-07
.
Är du intresserad av programmering, spel och IT i största allmänhet och vill jobba extra som avlösare och ledsagare? Gillar du att hänga vid datorn tillsammans med en kreativ 13-åring? Då kanske du är vår nya ledsagare/avlösare.
Vi söker dig som har några timmar över varje eller varannan helg då vi befinner oss i vårt fritidshus i närheten av Flen. På loven kan även vardagar vara aktuellt.
Vi tror att du är:
• trygg och tålmodig, gärna med humor.
• delar intresset för programmering och spel samt är väl bekant med datorer.
• bekväm med att prata engelska (du behöver inte kunna prata svenska).
• fördomsfri och gärna intresserad av HBTQ+-frågor Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Arbetet består av att vara en trygg vuxen-kompis. Målsättningen är att du och ungdomen har en rolig stund tillsammans någon gång i veckan eller varannan vecka medan föräldern ägnar sig åt annat. På sikt kan det även förekomma ledsagning så det är bra om du är bekväm med att cykla samt åka tåg och buss.
Arbetsplatsen
Vi som behöver avlösare är en 13-åring med NPF och hens förälder. I huset finns en allergivänlig hund. För att ta dig till oss behöver du troligen ta tåg plus cykel eller ha bil.
Du blir anställd av Bambi som är en trygg arbetsgivare för avlösare och ledsagare.
Välkommen med din ansökan och/eller frågor! Tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
, http://bambi.se Arbetsplats
Bambi Jobbnummer
9450039