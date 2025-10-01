Extrajobb sjuksköterska kväll- och natt, Hälso- och sjukvård
2025-10-01
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vi söker dig som är intresserad av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen är i centrum. Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I vår värdegrund utgår vi från ledorden Medborgarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar.
Nu söker vi sjuksköterskor som vill jobba timmar kväll- och natt hos oss!
Hos oss på kväll och natt i äldreomsorgen väntar ett team som både stöttar, skrattar och levererar vård med hög kvalitet varje dag. Vi söker nu dig som är leg. sjuksköterska och som vill arbeta tillsammans med ett gäng härliga kollegor!
Vi vet att kväll och nattarbete passar många - kanske dig som gillar att ha lediga förmiddagar och vill hinna med livet utanför jobbet. Hos oss är det struktur, trygghet och samarbete som gäller. Vi jobbar både självständigt och nära varandra, hjälper till där det behövs och har alltid någon att bolla med. Det är inte bara jobbet som funkar - det är människorna också.
Vi erbjuder dig:
Ett välfungerande och erfaret team med hög trivsel.
Stöd i arbetet - både från kollegor och ledning.
Arbetstider 15.00-22.30/15.30-23.00/21:30-07:30
Våra arbetsuppgifter består av bland annat telefonrådgivning, medicinska bedömningar, ordinationer och palliativ vård. Vi utgår från ett gemensamt kontor och utför akuta och planerade insatser på kommunens äldreboenden och funktionshinderomsorg.
Om dig
Vi söker dig som är erfaren sjuksköterska. Kanske jobbar du deltid idag eller har precis gått i pension? Erfarenhet från arbete inom hemsjukvård och/eller äldreomsorg är önskvärt.
Du har god initiativförmåga och är bra på att tänka nytt. Du har förmåga att jobba självständigt samtidigt som du ser vikten av samarbete med olika yrkesprofessioner där även personen själv har en aktiv roll. Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med såväl personerna som vårdas och dess närstående. Du är bra på att samarbeta och vill bidra till en god kommunikation och samverkan med andra aktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
På arbetsplatsen kan det förekomma pälsdjur samt personer som röker så du bör ej vara allergisk.
Tunga lyft kan förekomma men hjälpmedel finns att tillgå.
B-körkort krävs.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
