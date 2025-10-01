Extrajobb sjuksköterska, Hemsjukvård och Umeå norra korttidscenter
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vi söker dig som är intresserad av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen är i centrum. Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I vår värdegrund utgår vi från ledorden Medborgarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar.
Inom Umeå kommun jobbar du som sjuksköterska med hälso- och sjukvårdsinsatser, du hanterar läkemedel, palliativ vård, dokumentation, bedömningar och handleder annan personal. Du ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra patienter och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och sjukhus.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som sjuksköterska inom hemsjukvård samt Umeå norra korttidscenter!
Hemsjukvård
Hemsjukvården ansvarar för hemsjukvård, hembesök, all rehabilitering och habilitering samt hjälpmedel ordinärt boende, inklusive hjälpmedelsförskrivning och intyg för bostadsanpassning. Ansvaret gäller dygnet runt för personer som är över 18 år och bor i sitt eget hem. Målen för hemsjukvården är bland annat att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv och att erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård, samt att öka personens upplevelse av god kvalitet. För att uppnå målen har tre fokusområden identifierats som anger riktningen i arbetet. Dessa är; hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt, medskapande samt samordning och ansvarsfördelning.
Umeå norra korttidscenter
Umeå norra korttidscenter ingår organisatorisk under hemsjukvård, där sjuksköterska ansvarar för det medicinska insatser upp till primärvårdsnivå. Korttidsboendet erbjuder omsorg under en begränsad period för personer som av olika anledningar inte kan få sina behov tillgodosedda i hemmet. Det kan handla om rehabilitering efter sjukhusvistelse, behov av avlastning för anhöriga, större omvårdnadsbehov eller tiden i väntan på särskilt boende. Syftet är att stärka individens förutsättningar att återgå till sin vardag hemma, med stöd av hemtjänst och hemsjukvård.
Om dig
Vi söker dig som är erfaren sjuksköterska. Kanske jobbar du deltid idag eller har precis gått i pension? Erfarenhet från arbete inom hemsjukvård och/eller äldreomsorg är önskvärt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har god initiativförmåga och är bra på att tänka nytt.
Du har förmåga att jobba självständigt samtidigt som du ser vikten av samarbete med olika yrkesprofessioner där även personen själv har en aktiv roll. Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med såväl personerna som vårdas och dess närstående. Du är bra på att samarbeta och vill bidra till en god kommunikation och samverkan med andra aktörer.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort krävs.
På arbetsplatsen kan det förekomma pälsdjur samt personer som röker så du bör ej vara allergisk. Tunga lyft kan förekomma men hjälpmedel finns att tillgå.Publiceringsdatum2025-10-01Övrig information
Timanställning med tjänstgöring vid behov, tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer, urval och tillsättning sker löpande.
Arbetstiderna kan vara förlagda dag, kväll och helg.
Välkommen med din ansökan!
