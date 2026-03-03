Extrajobb samt sommarvikariat som personlig assistent i Tidaholm
OM JOBBET
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad för en annan människa? Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent åt en man som bor i en naturskön miljö, cirka 2 mil utanför Tidaholm.
Mannen du arbetar hos har en muskelsjukdom som påverkar hans muskelstyrka, energi och ork. Din insats blir därför en viktig del av hans livskvalitet.
Arbetet innebär att du är ett stöd i vardagen, med bland annat måltider, tvätt, städning och personlig omvårdnad. Du kommer också att få följa med på sociala aktiviteter, som fikastunder och trevliga utflykter, vilket är en viktig och uppskattad del av vardagen.
I hemmet finns olika hjälpmedel som gör arbetet smidigare, men stundtals kan arbetet ändå vara fysiskt krävande. I tjänsten kommer du att kunna få köra kundens bil.
Arbetspassen är förlagda både på dagtid och som vaken natt, under både vardagar och helger.
VI SÖKER DIG SOM:
- Har ett engagemang för att hjälpa människor
- Är flexibel, initiativtagande och trygg i din roll
- Har goda kunskaper i svenska språket
- Är körkortsinnehavare med tillgång till egen bil för att ta dig till arbetsplatsen
- Är erfaren inom personlig assistans eller liknande arbete (meriterande)
Personkemin är avgörande - vi lägger stor vikt vid att du passar in i teamet.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
- Extra vid behov samt sommarvikarier
- 12 timmars arbetspass både dag och natt samt helger.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Timvikarie så snart som möjligt, när det gäller sommarvikariatet är schemat inte fastställt ännu.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-04-03. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunder trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
