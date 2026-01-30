Extrajobb: Receptionist till Hotel Park Allé i Kristianstad
Got City Center Hotels AB / Receptionistjobb / Kristianstad Visa alla receptionistjobb i Kristianstad
2026-01-30
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Got City Center Hotels AB i Kristianstad
, Jönköping
, Borås
, Göteborg
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Hotel Park Allé är ett mindre hotell i centrala Kristianstad, endast några minuters gångpromenad från Resecentrum. Park Allé är ett klassiskt hotell som har välkomnat gäster sedan 1936. Hotellet är fristående från kedja men ingår i hotellgruppen GCCH.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga receptionsuppgifter som in- och utcheckning. Du svarar i telefon, lägger in bokningar, tar betalningar och liknande. Du har även hand om vår bar / restaurang som vi erbjuder till gästerna. Det är receptionen som städar hotellrum och tar hand om frukostbuffén, då hotellet endast har 20 rum.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är serviceinriktad med en stor passion för service och som framför allt har en positiv och proffsig attityd mot våra gäster. Då du tar hand om baren så söker vi medarbetare över 20 år.
Du ska vara flexibel, trivas med att arbeta i team samtidigt som du klarar av att vara självständig då man ofta arbetar ensam i receptionen. Du får gärna tycka om att hålla rent och snyggt omkring dig.
Vad vi söker:
Vi söker extrapersonal till receptionen, både förmiddagar och kvällar. Vardagar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7143177-1817548". Arbetsgivare Got City Center Hotels AB
(org.nr 559428-9844), https://jobs.gcch.se
Västra Boulevarden 35 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Gcch Jobbnummer
9715472