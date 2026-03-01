Extrajobb! Personlig assistent flicka 19 år i Danderyd deltid
Team Tilda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Danderyd Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Danderyd
2026-03-01
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Team Tilda Assistans AB i Danderyd
, Österåker
eller i hela Sverige
Tilda är 19 år och bor med sin familj i Danderyd med närhet till Mörby Centrum (tunnelbana och bussar), Djursholms Ösby (Roslagsbanan). Familjen består av mamma, pappa, storasyster och storebror.
Tilda har autistisk drag och motoriska svårigheter. Hon behöver stöd när hon går och använder alternativ kommunikation för att förmedla sig med omgivningen.
Till vardags går Tilda på gymnasiet där hon stormtrivs och har en stor del av sitt umgänge. På fritiden gillar Tilda att göra utflykter till Gröna Lund, bio, museum m.m. samt att shoppa i butiker.
Arbetet innebär att man är Tildas stöd och förlängda arm huvudsakligen i hemmet. Man hjälper henne med de sysslor som hon inte klarar av själv, vilket också är träning för Tilda. T.ex att äta, kommunikation, förflyttning, hygien mm.
Under Tildas vakna tid arbetar man tillsammans med en annan assistent s.k. dubbelassistans.
Vi söker nu förstärkning med personliga assistenter för deltidsjobb. Något som kan passa dig som är studerande t.ex.
OBS! Tilda vill endast ha kvinnliga sökande.
Just nu söker vi framförallt dig som vill jobba kvällspass, helger och nattpass (vaken natt). Vi kommer individuellt överens om omfattning och arbetstider så det passar både dig och Tilda.
För att trivas hos Tilda tycker du om att arbeta i grupp med andra men också självständigt. Du kommer till största delen arbeta i Tildas hem i nära kontakt med hennes familj varför din sociala sida är viktig. Du är ansvarstagande både i ditt bemötande mot andra men även när det gäller arbetsmoral såsom att hålla tider och arbetsschema.
Team Tilda Assistans AB innehar tillstånd från IVO (tidigare Socialstyrelsen) att bedriva verksamhet enligt LSS. Vi har arbetsgivaravtal med Fremia och du kommer med din anställning att få försäkringar och lön i enlighet med rådande kollektivavtal.
Att vara personlig assistent hos Team Tilda Assistans AB innebär att man har en hög arbetsmoral och att man delar företagets kärnvärderingar:
• Glädje
• Ansvar
• Respekt
Utöver ovanstående gäller följande:
Du ska tala flytande svenska eller flytande engelska. Vi undanber oss din ansökan om du inte uppfyller detta krav.
Du är rökfri
Viss flexibilitet är önskvärd då man ibland får rycka in vid sjukdomar och ledigheter
Ansökningsprocessen är i gång och pågår så länge annonsen är publicerad.
Välkommen med med din skriftliga ansökan snarast möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: staff@teamtilda.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Team Tilda Assistans AB
(org.nr 556816-7000) Kontakt
Joakim P staff@teamtilda.se Jobbnummer
9769699