Extrajobb på natten: Truckförare sökes till terminal i Fosie
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Extrajobb för studenter med truckkort! Kör truck på terminalen under natten, jobba i team och få erfarenhet av logistik – ett roligt jobb som passar perfekt vid sidan av studierna.
Som truckförare på terminalen i Fosie ansvarar du för att köra truck och hantera gods på ett smidigt sätt. Du flyttar pallar mellan stationer, väger och märker gods, samt placerar det på rätt plats i terminalen. Arbetet sker under nattpass tillsammans med kollegor och är både enkelt och aktivt för dig som gillar truckkörning och tempo.
Arbetspassen är förlagda till nätter, 00:00–07:00, vilket gör jobbet perfekt för dig som vill kombinera extrajobb med studier eller andra aktiviteter.
DETTA SÖKER VI
Du studerar minst 50% och är CSN-berättigad
Har minst 1,5 år kvar av dina studier
Kan arbeta minst 2 pass per vecka
Har truckkort A1-4
Är ordentlig, nyfiken och trivs med tempo
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Tidigare erfarenhet av truck eller terminalarbete är meriterande men inget krav – rätt inställning, noggrannhet och arbetsvilja är det viktigaste. Du blir anställd som konsult och uthyrd till vår kund under uppdraget. Start sker enligt överenskommelse och urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kantyxegatan16 (visa karta
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213 76 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hilda Thor malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9994561