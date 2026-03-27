Extrajobb på MQ och Hemtex i Skövde!
Retail Staffing Sverige AB / Butikssäljarjobb / Skövde Visa alla butikssäljarjobb i Skövde
2026-03-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Staffing Sverige AB i Skövde
, Lidköping
, Haninge
, Jönköping
, Motala
eller i hela Sverige
Nu söker vi fler Polare som vill arbeta som butikssäljare i vår butikspool för Hemtex och MQ i Skövde. Som Polare är du anställd av oss på Retail Staffing och arbetar på uppdrag för vår kunds räkning. Du blir kopplad till en butikskedja och ambulerar mellan kedjans olika butiker vid behov. Du bokar dig själv snabbt och enkelt via vår app på de arbetspass som passar dig och ditt schema.
Som säljare är du delaktig i butikens alla ordinarie arbetsuppgifter såsom försäljning i kassan och på golvet, kundservice, lager samt plock. Som säljare ger du alltid en god kundupplevelse. Du är utåtriktad och arbetar aktivt med kundmöten. Du tar personligt ansvar och arbetar i team med dina kollegor i butiken
Erfarenhet/kvalifikationer
Det är ett krav enligt kollektivavtalet vi följer att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver. Detta i form av studier på minst 50%, deltidsjobb på minst 50% (behovs- eller timanställning räknas inte), alternativt är egen företagare med aktiv f-skatt.
Du har en fullgjord gymnasieutbildning
Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning inom detaljhandeln
Du ska kunna arbeta minst 2 pass på vardagar dagtid per vecka, utöver detta finns även möjlighet att jobba helg- och kväll
Du kan arbeta oregelbundna tider och kan hoppa in med kort varsel
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska
Du är driven och motiveras av försäljning och kundmöten
Du tycker det är utvecklande att arbeta i olika butiker
Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med kollegor
Du är flexibel och trivs med att inte ha ett fast schema
Du trivs med att arbeta i högt tempo
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
I samband med rekryteringen till tjänsten som säljare kan en bakgrundskontroll via extern part komma att genomföras för att säkerställa att kandidatens profil överensstämmer med Retail Staffings och våra butikskedjors värdegrund.
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Retail Staffing - "We love retail"
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
549 54 SKÖVDE Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Felicia Jonsson felicia.jonsson@retailstaffing.se 0708645800
9822636