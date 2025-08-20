Extrajobb på morgonen som paketsorterare i Västberga!
2025-08-20
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%? Vi söker dig som vill jobba med paketsortering hos vår kund DHL Express i Västberga söder om Stockholm.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Arbetstiderna är mån kl. 05:45-09:45 och tis-fre kl. 06:45-09:45.
Du behöver kunna jobba 5 dagar i veckan.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Din arbetsdag kommer att bestå av lastning och sortering av paket. Tillsammans med ditt team säkerställer du att det dagliga arbetet utförs enligt företagets rutiner.
Vem är du?Dina personliga egenskaperKvalifikationer
• Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska tal och skrift
• Gymnasieutbildning eller likvärdigt
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%
Inför en anställning på DHL Express krävs en godkänd säkerhetsprövning. Där du bland annat, med intyg, behöver styrka din sysselsättning de senaste fem åren. Utöver detta ska du även vara ostraffad i belastningsregistret.Kvalifikationer
• Du är en teamplayer men arbetar också självständigt och ansvarsfullt
• Du kan hantera tunga lyft, sortering, packning, lossning och lastning
Om verksamheten
Vi har intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
