Extrajobb på morgonen som paketsorterare hos DHL Express Arlanda!
Uniflex AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Plats: DHL Express, Cargo City, Arlanda (norr om Stockholm)
Måndagar: 05:00-09:00. Tisdag-fredag: 05:15 - 09:15
Du ska kunna jobba minst 3-4 vardagar i veckan, gärna varje måndag.
Din arbetsdag kommer att involvera lastning och sortering av paket på terminalen.
Du kommer att hantera tunga lyft och samarbeta med ditt team för att säkerställa att det dagliga arbetet utförs effektivt och i enlighet med företagets rutiner.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vem är du?Kvalifikationer
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%, det ska tydligt framgå i din ansökan.
Innan anställning på Arlanda krävs en godkänd säkerhetsprövning, där du behöver styrka din sysselsättning de senaste fem åren med intyg. Du ska även vara ostraffad i belastningsregistret.
Vi söker dig som trivs i team, är engagerad, har en hög arbetsmoral och är morgonpigg. Om du är redo för en spännande möjlighet och vill växa inom logistik, skicka in din ansökan idag! Intervjuer sker löpande, och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Valdemar Aksberg support@uniflex.se Jobbnummer
9957863