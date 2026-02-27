Extrajobb på morgonen som paketsorterare hos DHL Express Arlanda!
VIKTIG INFORMATION
Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15-20 min att genomföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju.
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.sePubliceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Plats: DHL Express, Cargo City, Arlanda (norr om Stockholm)
Måndagar - Fredagar: 05:15 - 09:15
Du ska kunna jobba minst 4 vardagar i veckan, gärna varje måndag.
Din arbetsdag kommer att involvera lastning och sortering av paket på terminalen.
Du kommer att hantera tunga lyft och samarbeta med ditt team för att säkerställa att det dagliga arbetet utförs effektivt och i enlighet med företagets rutiner.
Vem är du?Kvalifikationer
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%, det ska tydligt framgå i din ansökan.
Innan anställning på Arlanda krävs en godkänd säkerhetsprövning, där du behöver styrka din sysselsättning de senaste fem åren med intyg. Du ska även vara ostraffad i belastningsregistret.
Vi söker dig som trivs i team, är engagerad, har en hög arbetsmoral och är morgonpigg. Om du är redo för en spännande möjlighet och vill växa inom logistik, skicka in din ansökan idag! Intervjuer sker löpande, och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
