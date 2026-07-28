Extrajobb på morgonen som paketsorterare hos DHL Express Arlanda!
Uniflex AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Plats: DHL Express, Cargo City, Arlanda (norr om Stockholm)
Måndagar: 05:00-09:00. Tisdag-fredag: 05:15 – 09:15
Du ska kunna jobba minst 3-4 vardagar i veckan, gärna varje måndag.
Din arbetsdag kommer att involvera lastning och sortering av paket på terminalen. Du kommer att hantera tunga lyft och samarbeta med ditt team för att säkerställa att det dagliga arbetet utförs effektivt och i enlighet med företagets rutiner.
Vem är du?
Krav:
– Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
– Gymnasieutbildning eller motsvarande.
– Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%, det ska tydligt framgå i din ansökan.
På grund av säkerhetsklassning genomför vi bakgrundskontroll för denna tjänst. Slutkandidater behöver även kunna styrka sin sysselsättning de senaste 5 åren. Säkerställ därför att ditt CV innehåller exakta start- och slutdatum (dag, månad, år) för varje anställning och utbildning. Detta kommer även behöva kunna styrkas med intyg såsom studieintyg och arbetsgivarintyg.
Vi söker dig som trivs i team, är engagerad, har en hög arbetsmoral och är morgonpigg. Om du är redo för en spännande möjlighet och vill växa inom logistik, skicka in din ansökan idag! Intervjuer sker löpande, och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969399-2118894". Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
10013690