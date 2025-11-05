Extrajobb på lördagar som simlärare I Västra Ingelstad
Aquasund AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Vellinge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Vellinge
2025-11-05
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aquasund AB i Vellinge
, Malmö
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
Aquasund - Simskolan med leken som ledstjärna!
På ett lekfullt, roligt och medvetet sätt lär vi ut grunderna i simning och vattensäkerhet. Vi erbjuder barn mellan 0-8 år simskola och har ett stort utbud av kurser som börjar kontinuerligt under året. I Skåne kan du simma med oss i Malmö och Västra Ingelstad. I Blekinge finns vi i Karlshamn. Gemensamt för alla våra simskolor är det varma, sköna vattnet, de fina lokalerna och den välkomnande och tillåtande atmosfären. Våra vattenupplevelser är positiva hela vägen!
Du
• känner dig trygg i att leda en grupp med barn
• är glad, positiv och engagerad och vill följa barn i deras utveckling
• har god hand med människor
• har erfarenhet av att arbeta med barn, kanske till och med en pedagogisk utbildning
• är simkunnig
• söker ett extrajobb på lite längre sikt
• kan jobba på lördagarna
Att vara siminstruktör är världens bästa jobb!
Vi söker dig som vill göra skillnad i familjers vardag, att vara med och dela upplevelser i vattnet där barn och föräldrar utvecklas i vattnet och tillsammans. Du behöver inte vara en fena på att simma däremot är det viktigt att du känner dig trygg i ditt ledarskap och på ett ödmjukt sätt kan vägleda föräldrar genom simundervisning för små barn. Vi söker dig som vill ha en varm, rolig och lekfull arbetsmiljö och som vill vara en del av ett prestigelöst gäng där vi lär av och stöttar varandra.
I din roll som siminstruktör hos oss vägleder du dina grupper, barnen tillsammans med föräldrarna, mot målen i våra simprogram där lek och glädje är i centrum. I våra utbildningar (och i ditt jobb som instruktör) får du bred erfarenhet av ledarskap, kommunikation, relationsbyggande med såväl vuxna som barn. Som person ser vi gärna att du har en hög servicekänsla, stort engagemang och god förmåga att driva din egen utvecklingsprocess. Just nu söker vi instruktörer till vår simskola både med och utan föräldrar. För att kunna börja arbeta som instruktör hos oss så krävs det att man har utbildning. Vi står för utbildningskostnaderna, men du får själv investera med din tid.
Vi är ett ambitiöst och glatt gäng som brinner för vår verksamhet - att vara med och bidra i barns personliga utveckling på väg mot vattenvana och simkunnighet. Vårt team består till största del av timanställda instruktörer, och nu vill vi bli fler! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: hr@aquasund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "instruktör - Västra Ingelstad". Arbetsgivare Aquasund AB
(org.nr 556954-0353)
stationsvägen 1 (visa karta
)
235 41 VELLINGE Jobbnummer
9590661