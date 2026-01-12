Extrajobb på lager i norra Stockholm

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-01-12


Publiceringsdatum
2026-01-12

Dina arbetsuppgifter
Vi söker erfarna, hungriga och drivna lagerarbetare som vill jobba extra!

Arbetstiderna varierar men sker oftast mellan 06:00-01:00 men kan ske alla timmar på dygnet, både vardagar och helgdagar.

Profil
Vi söker dig som gillar att ta ansvar, är noggrann, strukturerad och gillar att arbeta i högt tempo.

Kvalifikationer
• Minst 18 år gammal.
• Minst 2 års lagervana.
• Truckkort A
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Meriterande.
• Körkort B.
• Truckkort A4, B1-B5.
• God vana av att hantera skjustativtruck och motviktstruck.
• Grundnivå i engelska.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4961".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Jobbnummer
9679430

