Extrajobb på lager i norra Stockholm
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Stockholm
, Järfälla
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker erfarna, hungriga och drivna lagerarbetare som vill jobba extra!
Arbetstiderna varierar men sker oftast mellan 06:00-01:00 men kan ske alla timmar på dygnet, både vardagar och helgdagar.Profil
Vi söker dig som gillar att ta ansvar, är noggrann, strukturerad och gillar att arbeta i högt tempo.Kvalifikationer
• Minst 18 år gammal.
• Minst 2 års lagervana.
• Truckkort A
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Meriterande.
• Körkort B.
• Truckkort A4, B1-B5.
• God vana av att hantera skjustativtruck och motviktstruck.
• Grundnivå i engelska. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4961". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Jobbnummer
9679430